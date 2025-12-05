Haberler

Atatürk Üniversitesi öğrencileri Gazze'deki kadınların yaşadığı acıları fotoğraf sergisine taşıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Gazze'deki kadınların yaşadığı acıları fotoğraf sergisine taşıdı.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Gazze'deki kadınların yaşadığı acıları fotoğraf sergisine taşıdı.

Genç iletişimciler, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle " Gazze'nin Kadınları" adlı fotoğraf sergisi açtı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, fakülte tarafından düzenlenen serginin Gazzeli kadınları konu aldığını söyledi.

İsrail'in saldırılarına değinen Taşçıoğlu, "Bundan yaklaşık 2,5 yıl önce dünyanın gözü önünde çok elim, çok vahim bir soykırım başladı ve bu soykırımın etkileri hala günümüzde devam ediyor." dedi.

"Gazze gündemden düşmek üzere, acıyı hatırlatmak istedik"

Taşçıoğlu, bu soykırımın gündemdeki etkisinin azaldığına işaret ederek, "Belki gündemden düşmek üzere ya da sıcak gündemden soğuk gündeme dönüşmek üzere. Fakat böyle bir süreçte öğrenci ve hocalarımızın emekleriyle bu sergiyi açarak hem 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde hem de kadınlarımıza seçme seçilme hakkının verildiği bu önemli günde bu acıyı yeniden hatırlatmak, bu soykırımda azmiyle, mücadelesiyle ayakta kalan kadınları tanıtmak için böyle bir sergi düzenledik." diye konuştu

Gazze'deki acıların devam ettiğini vurgulayan Taşçıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim şanlı tarihimizde de verdiğimiz bütün mücadelelerde en ön safta kadınlar yer alıyor. Dolayısıyla gönül coğrafyamızda da verilen mücadelede yine kadınların ön planda olduğunu haberlerde görüyoruz. Gazze'nin acısı bitmedi, bugün Gazze farklı bir olayla imtihan ediliyor. Kış mevsiminin yaklaşması, aşırı yağışlar ve bunların oluşturduğu ızdıraplar yine medyaya yansıyor. Biz bu etkinliğimizle bir nebze olsun bu acıyı hatırlatabilmek, bu onurlu mücadeleyi bütün kamuoyuna duyurmak istedik. Bu mücadelede şehit düşen başka bütün kadınlarımıza, zorlukları dünyaya zorluklarla duyuran basın şehitlerimize rahmet diliyorum."

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek, Gazzeli kadınların yaşadığı acıları yansıtan ve bugüne özel olduğu için bir gün sürecek serginin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı

ABD terör örgütü ilan etmişti! Yenilgiye uğratıldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.