Haberler

Atatürk Üniversitesi'nin Projeleri UNESCO ve AB'den Destek Alıyor

Atatürk Üniversitesi'nin Projeleri UNESCO ve AB'den Destek Alıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi, fizik, kimya, moleküler biyoloji, nanoteknoloji, biyomedikal ve kültürel miras konularında yürütülen 6 projeyle UNESCO ve Avrupa Birliği fonları tarafından desteklenmeye hak kazandı. Bu projeler, üniversitenin uluslararası bilim dünyasındaki görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesince yürütülen fizik, kimya, moleküler biyoloji, nanoteknoloji, biyomedikal ve kültürel miras projesi, UNESCO ve Avrupa Birliği fonları ile desteklenecek.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi öğretim elemanlarının yürüttüğü 6 proje, UNESCO ve Avrupa Birliği fonları ile desteklenen SESAME (Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East) tarafından fonlanmaya hak kazandı.

Fen Fakültesi bünyesindeki fizik, kimya, moleküler biyoloji, nanoteknoloji, biyomedikal ve kültürel miras alanlarını kapsayan projeler, geniş bir yelpazede yürütülecek.

"Araştırma Üniversitesi" vizyonunu güçlendiren bu çalışma, akademisyenlerin uluslararası bilim dünyasındaki görünürlüğüne de katkı sağlayacak.

Fon desteği almaya hak kazanan projelerin yürütücülüğünü Fizik Bölümünden Prof. Dr. Ali Gürol, Arş. Gör. Ozan Kıyıkcı ve Arş. Gör. Sevda Saltık, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Buket Bakan ve Prof. Dr. Turgay Şişman, Kimya Bölümünden ise Prof. Dr. Esra Tanrıverdi Eçik ile Prof. Dr. Duygu Ekinci üstleniyor.

Doç. Dr. Esra Kavaz Perişanoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Öz ve Arş. Gör. Dr. Sedanur Kalecik'in araştırmacı olarak görev aldığı projelerde Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hakkari Üniversitesinden akademisyenler de aktif rol üstleniyor.

Projelerde yenilikçi ve disiplinler arası çalışmalar yer alıyor

Projelerde "Süper kapasitörlerin yapısal ve elektriksel özelliklerinin anlaşılması", "Nanomalzemeler ile kaplanmış tekstil ürünlerinin performansının araştırılması", "İlaç yüklü metalik nanopartiküllerin biyolojik etkilerinin incelenmesi", "Dokulardaki histopatolojik değişimlerin 3D görüntüleme teknikleriyle belirlenmesi", "Osmanlı dönemi kalem işi süslemelerinde özgün boya tabakalarının restorasyonlardan ayrıştırılması" gibi yenilikçi ve disiplinler arası çalışmalar yer alıyor.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

Alıkonulan Türklere ne olacak? İsrail açıklamasında olay Hamas detayı
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı

İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı
Kim Kardashian'dan kiralık katil itirafı: Suikast tehdidiyle sarsıldım

Şok İtiraf: Beni öldürmek için kiralık katil tutuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.