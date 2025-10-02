Atatürk Üniversitesi'nin Projeleri UNESCO ve AB'den Destek Alıyor

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesince yürütülen fizik, kimya, moleküler biyoloji, nanoteknoloji, biyomedikal ve kültürel miras projesi, UNESCO ve Avrupa Birliği fonları ile desteklenecek.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi öğretim elemanlarının yürüttüğü 6 proje, UNESCO ve Avrupa Birliği fonları ile desteklenen SESAME (Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East) tarafından fonlanmaya hak kazandı.

Fen Fakültesi bünyesindeki fizik, kimya, moleküler biyoloji, nanoteknoloji, biyomedikal ve kültürel miras alanlarını kapsayan projeler, geniş bir yelpazede yürütülecek.

"Araştırma Üniversitesi" vizyonunu güçlendiren bu çalışma, akademisyenlerin uluslararası bilim dünyasındaki görünürlüğüne de katkı sağlayacak.

Fon desteği almaya hak kazanan projelerin yürütücülüğünü Fizik Bölümünden Prof. Dr. Ali Gürol, Arş. Gör. Ozan Kıyıkcı ve Arş. Gör. Sevda Saltık, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Buket Bakan ve Prof. Dr. Turgay Şişman, Kimya Bölümünden ise Prof. Dr. Esra Tanrıverdi Eçik ile Prof. Dr. Duygu Ekinci üstleniyor.

Doç. Dr. Esra Kavaz Perişanoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Öz ve Arş. Gör. Dr. Sedanur Kalecik'in araştırmacı olarak görev aldığı projelerde Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hakkari Üniversitesinden akademisyenler de aktif rol üstleniyor.

Projelerde yenilikçi ve disiplinler arası çalışmalar yer alıyor

Projelerde "Süper kapasitörlerin yapısal ve elektriksel özelliklerinin anlaşılması", "Nanomalzemeler ile kaplanmış tekstil ürünlerinin performansının araştırılması", "İlaç yüklü metalik nanopartiküllerin biyolojik etkilerinin incelenmesi", "Dokulardaki histopatolojik değişimlerin 3D görüntüleme teknikleriyle belirlenmesi", "Osmanlı dönemi kalem işi süslemelerinde özgün boya tabakalarının restorasyonlardan ayrıştırılması" gibi yenilikçi ve disiplinler arası çalışmalar yer alıyor.