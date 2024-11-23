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Atatürk Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi Kuruluyor

Atatürk Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi Kuruluyor
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Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde gençlerin milli teknoloji alanında gelişimini desteklemek amacıyla Milli Teknoloji Atölyesi kurulacak. TÜBİTAK ve üniversitenin işbirliği ile hayata geçirilecek atölyede, gençler projelerine teknik ve mesleki eğitim alacaklar.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde gençlerin milli teknoloji alanında gelişim göstermelerine katkı sağlamak amacıyla Milli Teknoloji Atölyesi kurulacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Toplum Başkanı (BİTO) Ömer Kökçam, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu makamında ziyaret ederek Milli Teknoloji Atölyesi'nin kurulması planına dair işbirliği sürecini başlattı.

BİTO Başkanı Kökçam, TÜBİTAK'ın 81 ilde gençlerin teknoloji alanında projeler geliştirmelerini desteklemek amacıyla başlattığı Milli Teknoloji Atölyeleri Projesi'ni tanıttı.

Atatürk Üniversitesinin bölge için taşıdığı değeri yakından bildiğini belirten Kökçam, bu atölyelerin gençlerin milli teknoloji alanında gelişim göstermelerine katkı sağlayacağını, yerli ve milli sanayi için nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine de destek olacağını anlattı.

Atölye çalışmalarında gençlerin projelerine teknik ve mesleki eğitim süreçleriyle katkı sağlanacağını ifade eden Kökçam, "Takımlarımıza makine, teçhizat ve sarf malzeme desteği sunacağız. Yarışma süreçlerinde takımlarımıza uzmanlarla buluşma fırsatları yaratacak, proje başvurularına danışmanlık sağlayacağız. Eğitim programları ve tanıtım etkinlikleri ile takımlarımızın gelişimini destekleyeceğiz." dedi.

Kökçam, Türkiye genelindeki öğrenci kulüplerine yönelik kurulacak Milli Teknoloji Kulüplerinin faaliyetlerine destek verileceğini vurguladı.

"Gerek fiziksel gerekse fikirsel bağlamda gerekli tüm desteği vermeye hazırız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu da üniversite olarak gençlerin bilimle buluşmalarına ve projelerle gelişim göstermelerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Üniversitenin geniş bir kampüse ve olanaklara sahip olduğunu vurgulayan Hacımüftüoğlu, "Gençlerimizi bilimle buluşturacak bu atölyenin üniversitemizde kurulacak olması bizi ziyadesiyle mutlu eder. Rektörlük olarak gerek fiziksel gerekse fikirsel bağlamda gerekli tüm desteği vermeye hazırız. Kurulacak bu atölyenin çocuklarımızı bilimsel aktivitelerle buluşturup geleceğin Aziz Sancar'ı, Selçuk Bayraktar'ı olarak yetişmelerine vesile olacağına inanıyorum." diye konuştu.

BİTO Başkanı Kökçam ve beraberindeki heyet, daha sonra Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesini gezerek Müze Müdürü Prof. Dr. Levent Gültekin'den yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel
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