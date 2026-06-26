Haberler

Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 107. yıl dönümü Havalimanında coşkuyla kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Havalimanı'nda düzenlenen programda komando taburu, jandarma köpekleri ve Melek Filo paraşüt gösterisi yaptı.

ATATÜRK'ün Tokat'a gelişinin 107'nci yıl dönümü nedeniyle Tokat Havalimanı'nda düzenlenen programda; komando taburu, jandarma köpekleri ve Türk Hava Kuvvetleri 203'nci Personel Kurtarma Filo Komutanlığı gösteri yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 107'nci yıl dönümü nedeniyle Tokat Havalimanı'nda program düzenlendi. Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi tarafından organize edilen programa Vali Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, 48'nci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Altınordu ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Tokat İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu ile Jandarma Asayiş ve Erzak Tespit köpekleri birer gösteri yaptı. Hava gösterileri kapsamında ise Türk Hava Kuvvetleri 5'nci Ana Jet Üs Komutanlığı 203'ncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığı (Melek Filo) tarafından paraşüt gösterisi gerçekleştirildi. Program, askeri helikopterin selamlama uçuşu ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine 'yüz tanıma sistemi' damga vuracak

Kritik sistem devreye alındı, şüphelilere anında müdahale edilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor

Ve beklenen karar açıklandı!
Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum

Erdoğan'ın karnelerini alan milyonlarca öğrenciye bir mesajı var
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı

Kocasını öldürmek için dükkanı bastı sonrası film sahnelerini aratmadı
Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu

Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük

Savaşta kabus gibi gece! 660 İHA'yı tek tek vurup indirdiler