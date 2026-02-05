Haberler

Gazeteci Nahide Deniz, Atatürk'ün Sofya yıllarını anlatan kitabını Bulgaristan'da tanıttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazeteci Nahide Deniz, Atatürk'ün Sofya'daki askeri ataşe olarak görev yaptığı dönemi konu alan 'Atatürk'ün Bulgaristan'da 440 Günü' adlı kitabını tanıttı. Etkinlikte, kitabın Türk ve Bulgar tarih kaynaklarını bir araya getirmesi önemi vurgulandı.

Gazeteci Nahide Deniz, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ataşe olarak görev yaptığı Sofya'daki yaşamını konu alan yeni kitabını, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen etkinlikte tanıttı.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük, himayesinde bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, yazarı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, kitabın Atatürk'le ilgili Türk ve Bulgar tarih kaynaklarını bir araya getirmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Sofya Büyükelçiliği Müsteşarı Mustafa Kara da Deniz'i kutlayarak, "Kitap, son derece titizlikle ve özenle hazırlanmış, belgesel niteliğinde çok değerli bir eser olmuş." ifadesini kullandı.

"Atatürk'ün Bulgaristan'da 440 Günü" adlı kitabın yazım süreci ve ele aldığı konular hakkında bilgi veren Deniz ise Atatürk'ün Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu anlattı.

Deniz, Atatürk'ün "Bulgaristan'ın düşmanı, Türkiye'nin düşmanıdır." sözünü hatırlatarak, Türk tarihçi İlber Ortaylı'nın Sofya'yı, "Atatürk'ün gelecekteki reform fikirlerinin şekillendiği bir laboratuvar" olarak tanımladığını aktardı.

Etkinliğe, Türk diplomatlar, kültür ve sanat çevreleri temsilcileri ile Hak ve Özgürlükler İçin Alternatif (APS) Partisi temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail - Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda

Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

Skriniar'ın cezası belli oldu
Galatasaray'la da anılıyordu! Newell's Old Boys'un başkanından Messi açıklaması

Başkan gözünü kararttı: Messi'yi almak istiyoruz, görüştük
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti

Kısa sürede koca şehir bu hale geldi
Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda

Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü

Geriye düşen Fenerbahçe yıldızlarıyla 3 puana ulaştı
Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

Transferler üst üste! Sacha Boey'dan sonra bir imza daha