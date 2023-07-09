Atatürk'ün silüeti hava muhalefeti nedeniyle izlenemedi

ARDAHAN'ın Damal ilçesinin Ata Mahallesi'nde, güneşin Karadağ sırtlarına yansımasıyla oluşan Atatürk'ün silüeti, havanın bulutlu olması nedeniyle görülmedi. Yurt içinden ve yurt dışından Atatürk'ün dağa yansıyan silüetini izlemek için gelenler hayal kırıklığı yaşadı.

Damal ilçesindeki Ata Mahallesi'nde, güneşin ışıklarının Karadağ sırtlarına Atatürk silueti oluşturması dolayısıyla yapılan bu yıl 24'üncü 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenlendi. Damal ormanlığında gerçekleştirilen şenliklerde halk oyunları gösterisi, yerel sanatçılar ve ozanlar, Kafkas Grubu Halk oyunları gösterileri yapıldı.

Atatürk silüeti, ilk olarak 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildi. 1995'ten beri her yıl temmuz ayında 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenlenmeye başlandı.