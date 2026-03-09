Haberler

Atatürk'ün Serik'e gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı

Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'nın Serik ilçesine gelişinin 96. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Atatürk'ün, Antalya gezisi sırasında Serik'e ve Aspendos Antik Tiyatrosu'na gelişinin yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Kaymakam Cemal Şahin ve Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda devam eden programlarda, Kaymakam Şahin, Atatürk'ün Serik ilçesine gelişinin 96. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Atatürk'ün, Aspendos Antik Tiyatrosu için verdiği talimatların, esere verdiği önemin göstergesi olduğunu anlatan Şahin, "Nitekim kendileri 'Bu tiyatroyu restore ediniz. Ancak kapısına kilit vurmayınız. Burada temsiller veriniz, güreşler düzenleyiniz' diyerek bu eşsiz eserin yaşayan bir kültür mekanı olmasını istemiştir." dedi.

Etkinlikte öğrenciler şiir okudu, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi. 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu oratoryo ve halk oyunları gösterisi yaptı.

Programda, Atatürk'ün Serik'e gelişiyle ilgili okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Kaymakam Şahin, Belediye Başkanı Kadir Kumbul ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Duman ödüllerini verdi.

Kaynak: AA / Servet Tümer
