Haberler

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 102. yıl dönümünde İlkadım Anıtı'na çelenk sunuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 102. yıl dönümünde İlkadım Anıtı'na çelenk sunuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 102. yıl dönümü, Altınordu ilçesindeki İlkadım Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş ve Belediye Başkanı Ulaş Tepe anıta çelenk sundu; törende öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Altınordu ilçesindeki İlkadım Anıtı önünde düzenlenen törende, Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş ve Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ertaş, Atatürk'ün fedakar yurt insanını yakından tanımak, onlarla kaynaşmak için 1924 yılı sonbaharında Karadeniz'deki bazı vilayetleri ziyaret etme kararı aldığını söyledi.

Ertaş, Atatürk'ün 19 Eylül 1924'de Giresun'u ve Ordu'yu ziyaret ederek Samsun üzerinden Erzurum'a geçtiğini hatırlattı.

Belediye Başkanı Tepe ise bu tarihin sadece yalnızca bir ziyaretin yıl dönümü olmadığını ifade ederek, "Ordulular da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yalnızca bir Cumhurbaşkanı olarak değil, bağımsızlık mücadelesinin önderi, millet iradesinin temsilcisi ve yeni Türkiye'nin kurucusu olarak büyük bir coşkuyla karşıladı. Bu karşılaşmanın anlamı bugün aradan geçen 102 yılın ardından çok daha güçlü bir şekilde hissediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Törene, Yeni Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, Baro Başkanı Birsen Uçar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı

250 bin TL ceza yedi, bakın ne tavsiye verdi
Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı

Galatasaray’ın yıldızı milli takımı bıraktı
Video çeken kadın böyle isyan etti: Ben bu çıplaklıktan çok yoruldum

"Ben bu çıplaklıktan çok yoruldum"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı

Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
OHAL ilan edilmişti! Tarihi derbide inanılmaz son

OHAL ilan edilmişti! Tarihi derbide inanılmaz son

Tüm detaylar burada! İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Haftalardır beklenen gün geldi! Tüm detaylar burada
Arda Güler'in gizemli paylaşımı! İşte nedeni

Onu bu halde görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara noktayı koydu

Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara noktayı koydu
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi

Ankara'da kulaktan kulağa yayılan bomba transfer iddiası