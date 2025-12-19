Haberler

Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 106. yıl dönümü kutlandı

Güncelleme:
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk'e duyulan sevgiyle dolu anlar yaşandı. Vali, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katıldığı etkinlikte, ödüller verildi ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ayrıca öğrenciler tarafından yapılan Atatürk resimleri sergisi de büyük ilgi gördü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kayseri'ye gelişinin 106. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Büyük Atatürk Gençlik Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödül verilmesiyle başladı.

Daha sonra Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri'nin, kurtuluşun, bağımsızlığın, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Anadolu'nun önemli ve güvenli bir merkezi olduğunu söyledi.

Büyükkılıç, Sivas'tan yola çıkan Atatürk ve beraberindeki heyetin 19 Aralık 1919'da bir cuma günü Kayseri'ye ulaştığını belirterek, halkın Atatürk'ü coşkuyla karşıladığını kaydetti.

Vali Çiçek ise buradaki törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ün her zaman Kayseri'ye büyük önem verdiğini dile getirdi.

Atatürk'ün kente gelince konakladığı Atatürk Evi'nde devam eden törende, Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesinden bir öğrenci, Atatürk'ü temsil ederek öğrencilerden oluşan halkı selamladı. Daha sonra içinde dileklerin yazılı olduğu balonlar gökyüzüne uçuruldu.

Protokol üyeleri ve katılımcılar, daha sonra Atatürk Evi'nin alt katındaki sergi salonunda Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince yapılan yağlı boya Atatürk resimleri sergisini gezdi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
