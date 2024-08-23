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Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü kutlanıyor

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Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla kentte etkinlikler düzenleniyor.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla kentte etkinlikler düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında Kastamonu Valiliğince gerçekleştirilen kortejde katılımcılar, bando eşliğinde Olukbaşı mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşün ardından Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na Vali Meftun Dallı ve Belediye Başkanı Hasan Baltacı tarafından çelenk konuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterileri yapıldı.

Törene katılan bazı vatandaşların farklı modellerde şapkalar taktığı gözlendi.

Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda "Atatürk'ün Kastamonu Fotoğrafları" sergisi açıldı.

Vali Meftun Dallı, gazetecilere, Kurtuluş Savaşı'nda Kastamonu'nun önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Karadeniz üzerinden gelen cephanenin cepheye bu güzergahtan taşındığını dile getiren Dallı, "Karadeniz üzerinden gelen her türlü silah, mühimmat, cephane, hatta insan kaynağı İnebolu'dan gemilerden kayıklarla sahile taşınıp, oradan kağnılarla at, eşek sırtında taşınmıştır. Bu güzergahın İstiklal Savaşı'mızın kazanılmasında önemli fonksiyonu olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk bildiğiniz gibi, 'Gözüm Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da' sözünü söylemiş." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün Kastamonuluların yaptığı bu fedakarlığı unutmadığını vurgulayan Dallı, "Ona bir vefa göstererek, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Kastamonu'ya bir gezi düzenlemiş ve şapka, kıyafet inkılabını da bu gezi esnasında duyurmuştur. Sadece kıyafet ve şapka inkılabı değil, ticaretten ziraata kadar pek çok alanda fikirlerini burada açıklamıştır. İnsanlara tavsiyelerde bulunmuş, ilçelerimizi gezmiş." diye konuştu.

Savaştan sonra İnebolulu kayıkçıları onurlandırmak için İnebolu ilçesine istiklal madalyası tevcih edildiğini anlatan Dallı, "Türkiye'de istiklal madalyası olan tek ilçe, İnebolu'dur. Kastamonu açısından son derece önemli bir gün." dedi.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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