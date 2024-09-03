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Atatürk'ün Gelibolu'ya Gelişinin 96. Yılı Törenle Kutlandı

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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu'ya gelişinin 96'ncı yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Gelibolu'daki törenler öncesi ilçedeki resmi daireler, askeri birlikler, karargahlar, işyerleri, deniz araçları ile evler, Türk bayrağı ve Atatürk'ün fotoğraflarıyla donatıldı. Törende çelenk bırakılmasının ardından konuşan Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Atatürk'ün yurt gezilerinin Türkiye'nin gelişmesi ve medeni devletler seviyesine ulaşması için önemli olduğunu vurguladı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu'ya gelişinin 96'ncı yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gelibolu'daki törenler öncesi ilçedeki resmi daireler, askeri birlikler, karargahlar, işyerleri, deniz araçları ile evler, Türk bayrağı ve Atatürk'ün fotoğraflarıyla donatıldı.

Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin anons edilmesi ile başlayan törende, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Soyuak, "Ulusumuzu, özgür ve bağımsız yaşamak adına, üzerinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarında, Türk bayrağı altında, onurlu bir ulusun evlatları olarak Atatürk'ün ölümsüz anısı önünde, büyük bir onur, gurur ve hürmetle eğiliyorum." dedi.

Büyük mücadele ile kazanılan bağımsızlık savaşı sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her alanda gelişmesi, kalkınması ve medeni devletler seviyesine ulaşması için yapılan çalışmalarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezilerinin tarihteki yerinin çok önemli olduğuna değinen Soyuak, şunları kaydetti:

" Mustafa Kemal Atatürk, onurlu bir ulus ve tam bağımsız bir ülke için sadece Kurtuluş Savaşı'nın yetmediğini, aynı zamanda bir eğitim savaşının da gerekli olduğunu öngörerek 96 yıl önce bu topraklarda bu kez de eğitim savaşını ve mücadelesini başlatmıştır. Türk insanının uygarlığa duyduğu özlemi sezerek 1 Kasım 1928 tarihinde kabul ettiğimiz yeni Türk alfabesini tanıtmak amacı ile yurt gezilerine çıkan, dünyanın başöğretmen ünvanlı tek lideri olan Mustafa Kemal Atatürk, bundan tam 96 yıl önce Gelibolu'da öğretmenlik yapmış, yeni Türk harflerini yurttaşlarımıza tanıtmıştır. Nice tarihi zaferlerin yaşandığı Gelibolu, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde uygar dünyaya açıldığı 'yazı devrimi'ne de tanıklık etmenin gururunu yaşamıştır."

Kaynak: AA / Güncel

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