Atatürk'ün Edirne'ye Gelişinin 93. Yıldönümü Kutlandı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93'üncü yıldönümü, kentte düzenlenen törenle kutlandı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhurbaşkanı' unvanıyla Edirne'ye gelişinin 93'üncü yıldönümü dolayısıyla kentte bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Vali Yunus Sezer, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Berat Acar ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da katıldığı etkinlikler İnönü İlkokulu önünde toplanan kortejin yürüyüşüyle başladı. Kent merkezindeki Atatürk anıtı önünde son bulan yürüyüş sonrası, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Edirne Belediye Başkanlığı'nda bulunan Atatürk Odası ziyaretiyle süren program, Halk Eğitim Merkezi'nde İlhami Ertem Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan sunumla devam etti.

TÜRK BAYRAĞI VALİ SEZER'E TESLİM EDİLDİ

Halk Eğitim Merkezi'ndeki törende Atatürk'ün Edirne'ye gelişini simgeleyen Türk bayrağı, öğrenciler tarafından Vali Yunus Sezer'e teslim edildi. Vali Sezer, öpüp başın koyarak bayrağı teslim alırken, "Şanlı bayrağımız hem Edirne hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin her köşesinde, sonsuza dek nazlı nazlı dalgalanacaktır, teşekkür ediyorum" dedi.

Törende günün anlam ve önemine dair konuşmayı İlhami Ertem Anadolu Lisesi Müdürü Serap Kaya yaptı. Kaya, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinde genci yaşlısı, kadını erkeğiyle tüm Edirne halkının ulu önderi görebilmek için yollara çıktığını ifade ederek, " Mustafa Kemal Atatürk 'Cumhurbaşkanı' unvanıyla 21 Aralık 1930 tarihinde Edirne'ye gelmiş ve 5 gün süren ziyaretinin ardından, Edirne'den ayrılmıştır. Ayşekadın semtinde kendisini uğurlayan dönemin belediye başkanı Ekrem Demiray, Mustafa Kemal Atatürk'e, kendisini Edirne'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti iletmiştir. Mustafa Kemal Atatürk de belediye başkanına ve Edirne'ye, 'Edirne şehri, halkının hakkımda göstermiş olduğu iyi kabul ve gösterilerden çok duygulandım ve kıvanç duydum. Fırsat düştükçe bu güzel şehri ziyaret edeceğimi vat ediyorum" demiştir. Edirne halkı, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu ve bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti ve ilkelerine sahip çıkarak, cumhuriyeti yaşatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmaya devam edecektir" dedi.

Halk Eğitim Merkezi'ndeki program, İlhami Ertem Anadolu Lisesi öğrencilerinin Atatürk'ün Edirne'ye gelişine dair hazırladıkları tiyatro gösterisiyle devam etti.(DHA)