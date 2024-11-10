Atatürk'ün Anma Töreni Seferihisar'da Gerçekleşti
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve saygı duruşu yapıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde tören düzenlendi.
Kaymakam Mehmet Şerif Olçaş, Seferihisar Garnizon Komutanı İstihkam Albay Mehmet Kurtpınar ve Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından, vatandaşlar anıta karanfil bıraktı.