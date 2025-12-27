Haberler

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yılı dolayısıyla "Atatürk Garnizon Koşusu" yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla, Kara Harp Okulu'ndan Anıtkabir'e 'Atatürk Garnizon Koşusu' düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, koşu ve Anıtkabir'deki çelenk koyma töreninin görüntülerini paylaştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla, Kara Harp Okulundan Anıtkabir'e "Atatürk Garnizon Koşusu" düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Kara Harp Okulundan Anıtkabir'e kadar Atatürk Garnizon Koşusu ve müteakiben Anıtkabir'de çelenk koyma töreni gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, koşu ile Anıtkabir'deki törene ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

İstanbul'da işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
-5 derecede kritik 3 puan! Sivasspor galibiyeti hatırladı

-5 derecede inanılmaz mücadele! Goller son anlarda geldi
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Dostlarına sitem etti

Taraftara mektup yazdı! Dostum dediği isimlere tepki dolu sözler
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Sümeyye'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme

Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme