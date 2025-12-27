Haberler

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla "Seğmenler Kortej Yürüyüşü" düzenlendi

Güncelleme:
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Seğmenler Kortej Yürüyüşü', tarihi Ankara Garı önünden başlayarak Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Yürüyüşte seğmenler, kılıçlarıyla zeybek oynadı ve Ankara'ya özgü halk oyunlarını sergiledi.

Ankara'da faaliyette bulunan Seğmen derneklerinin katılımıyla tarihi Ankara Garı önünden başlayan yürüyüş, Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erdi.

Seğmenlerin kortejine dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin yanı sıra Ankaralılar katıldı.

Seğmenler, yürüyüş sırasında kılıçlarıyla zeybek oynadı, Ankara'ya özgü halk oyunlarını sergiledi.

Yürüyüş sonrası Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde toplanan seğmenler, burada da bir süre gösteri yaptı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
