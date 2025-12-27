Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla "Seğmenler Kortej Yürüyüşü" düzenlendi.

Ankara'da faaliyette bulunan Seğmen derneklerinin katılımıyla tarihi Ankara Garı önünden başlayan yürüyüş, Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erdi.

Seğmenlerin kortejine dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin yanı sıra Ankaralılar katıldı.

Seğmenler, yürüyüş sırasında kılıçlarıyla zeybek oynadı, Ankara'ya özgü halk oyunlarını sergiledi.

Yürüyüş sonrası Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde toplanan seğmenler, burada da bir süre gösteri yaptı.