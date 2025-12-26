Haberler

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü Bala ilçesinde kutlandı

Güncelleme:
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü Bala ilçesinde törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü Bala ilçesinde törenle kutlandı.

Beynam köyünde düzenlenen törende, Emine Erişen Ortaokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu, şiirler okudu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinden önce Beynam'da konakladığını belirterek, şunları söyledi:

"Bulunduğumuz mekan, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve yanındaki arkadaşlarının 26 Aralık gecesi zorunlu olarak konakladıkları yerdir. 106 yıl önce Milli Mücadele'nin başladığı, şekillendiği bir sürecin önemli duraklarından birindeyiz. Her yıl olduğu gibi o günlerin anılarını ve hatıralarını gelecek nesillere aktarma sorumluluğuyla buradayız. Ülkenin bekası için verdiğimiz tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum." dedi.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, "Milli egemenlik teorisinin somutlaştığı yer Ankara'dır. Beynam da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelmeden önce konakladığı yer olması bakımından Milli Mücadele sürecinde önemli bir duraktır." ifadelerini kullandı.

Bala Kaymakamı Ali Yıldırım ise Beynam'daki konaklamanın tarihi önemine dikkati çekerek, "1919 yılında 26 Aralık'ı 27 Aralık'a bağlayan gece Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları burada bir gece konakladıktan sonra Ankara'ya geçerek Milli Mücadele'yi yönetiyorlar. Bu durum Beynamlılar ve Balalılar için bir gurur vesilesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Beynam Atatürk ve Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
