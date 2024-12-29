Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılı Etkinliklerle Kutlandı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yılı dolayısıyla Beypazarı ilçesinde etkinlik düzenlendi. Atatürk ve Ankara temalı resimlerin sergilendiği etkinlikte, tarih öğretmeni Çağla Akın, katılımcılara bilgi verdi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Beypazarı ilçesinde etkinlik düzenlendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Atatürk ve Ankara temalı resimler sergilendi.
Tarih öğretmeni Çağla Akın, Atatürk'ün Ankara'ya gelişiyle ilgili öğrencileri ve katılımcıları bilgilendirdi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel