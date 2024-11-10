Atatürk'ün Anıtkabir'e Ziyaretçi Akını

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, vefatının 86'ncı yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı.

Anıtkabir, sabah saatlerinde devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen vatandaşlar, Atatürk'ü ziyaret için Anıtkabir'e akın etti. Atatürk'ün mozolesine karanfiller bırakan vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu. Nöbet değişimi yapan askerlerin yaptığı seremoni ilgiyle izlenirken, ziyarete gelen vatandaşlar karanfillerden oluşan Türk bayrağının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Atatürk'ün Cumhuriyet'in 10'uncu yılında yaptığı konuşma ise gelen ziyaretçilere dinletildi. Ziyaretçiler, Atatürk'ü saygı ve özlemle andığını söyledi.