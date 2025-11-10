Atatürk'ün Anısına Çelenk Sunumu

CHP Sivas İl Başkanlığınca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'inci yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, partililer saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

CHP İl Başkanı Yılmaz Coşkun, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve derin bir özlemle andıklarını söyledi.

Coşkun, uygarlık yolundaki istikrarlı ilerleyişlerini sürdüreceklerini belirtti.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile partililer katıldı.