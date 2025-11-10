Atatürk'ün 87. Vefat Yıl Dönümü Kazakistan'da Anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışına ve anma törenine Büyükelçi Mustafa Kapucu, Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Agalar Atamoglanov, Kazakistan Parlamentosu Milletvekili Abzal Kuspan, büyükelçilik mensupları, Türk kurum temsilcileri ile çok sayıda Kazak vatandaşı katıldı.

Yerel saatle 09.05'te saygı duruşuyla başlayan anma töreninde Kazakistan Savunma Bakanlığı Askeri Bandosu, iki ülkenin milli marşlarını seslendirdi.

Büyükelçi Kapucu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında rahmet, minnet ve şükranla anmak için bir araya geldiklerini belirterek, Atatürk'ün hem bir devlet adamı hem de askeri deha olduğunu ve Kurtuluş Savaşı'ndaki kritik rolünü anlattı.

Kazak Milletvekili Kuspan da Atatürk'ün yalnızca Türkiye'nin değil tüm Türk dünyasının saygı duyduğu bir lider olduğunu vurgulayarak, 20. yüzyılın ulu siyasetçilerinden biri olduğunu belirtti ve "Atatürk, Türk halklarının kaderi ve geleceğinin ortak olduğunu derinden anladı." dedi.

Törende Astana Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Selvi Naz Topaloğlu da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Anma töreninin ardından Türk Tarih Kurumu arşivinden seçilen Atatürk fotoğraflarının yer aldığı sergi ziyarete açıldı.

Büyükelçi Kapucu, sergiyi ziyaretçilere eşlik ederek gezdi.