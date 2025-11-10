Atatürk'ü Anma Günü'nde Saygı Duruşu

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümü nedeniyle 09.05'te D-100 Karayolu Cevizlibağ ve Çağlayan'da sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Toplu taşıma araçlarında, metrobüs durağında ve üst geçitlerde, sirenlerin çalmaya başlamasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak Ulu Önder'i andı. O anlar havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel