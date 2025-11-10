Haberler

Atatürk'ü Anma Günü'nde Saygı Duruşu

Atatürk'ü Anma Günü'nde Saygı Duruşu
Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünde, D-100 Karayolu'nda sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Toplu taşıma araçlarında ve metrobüs durağında da vatandaşlar Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümü nedeniyle 09.05'te D-100 Karayolu Cevizlibağ ve Çağlayan'da sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Toplu taşıma araçlarında, metrobüs durağında ve üst geçitlerde, sirenlerin çalmaya başlamasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak Ulu Önder'i andı. O anlar havadan görüntülendi.

