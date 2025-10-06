Haberler

Atatürk Kültür Parkı Yeşil Bayrak Ödülünü Kazandı

Atatürk Kültür Parkı Yeşil Bayrak Ödülünü Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa'daki Atatürk Kültür Parkı, biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığı gibi kriterlerle uluslararası alanda Yeşil Bayrak ödülüne layık görüldü. Ödül, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir tarafından törenle göndere çekildi.

Antalya'nın en büyük kent parklarından Atatürk Kültür Parkı, Yeşil Bayrak ödülüne layık görüldü.

Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı, biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik, çevreye duyarlılık, kullanıcı memnuniyeti gibi kriterlerin uzman jüriler tarafından incelenmesi sonucu uluslararası alanda tescillendi.

Antalya'ya hem uluslararası saygınlık hem de küresel tanınırlık kazandıran Yeşil Bayrak, düzenlenen törenle Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir tarafından göndere çekildi.

Özdemir, törende yaptığı konuşmada, 1996'dan bu yana 20 ülkede verilen bayrağı ilk kez Antalya'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Parkın çok titiz ve zorlu denetimlerden geçerek bu ödülü almaya hak kazandığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"2025 Yılı Çevre Başkenti ödülünü aldığımız bu yılda bu ödülü almak bizim için ayrıca anlamlı. Üniversiteden katkı sunan hocalarımızı, çalışma arkadaşlarımı, bu projeyi her anlattıklarında gözleri parlayan, büyük emekle çalışan ve bu denetimlerden geçen ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Atatürk Kültür Parkı'nda festival alanları, kültür merkezimiz, kreşimiz var. Aslında çok çeşitli kriterlerden dolayı da Yeşil Bayrak Antalyamıza geldi."

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

3 milyon kişinin yaşadığı büyükşehrimizde durum vahim
Borç batağından MOSSAD ajanlığına! İşte İstanbul'da yakalanan casuslar hakkında yeni detaylar

İstanbul'da yakalanan MOSSAD ajanları hakkında yeni detaylar
Aralarında Greta da var! İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu

İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parti sonrası küvete giren çift, 50 derecelik suda ölü bulundu

Parti sonrası küvete giren çift, 50 derecelik suda ölü bulundu
Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları

Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.