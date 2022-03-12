Unkapanı Köprüsü'nde ikinci tehlike! Bağlantı yerleri yine ayrıldı, trafik durdu
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İstanbul'un en işlek noktalarından birinde yer alan Unkapanı Köprüsü, dün bağlantı yerinden ayrılması nedeniyle trafiğe kapatılmıştı. Köprünün bağlantı noktasının bugün bir kez daha ayrılmasıyla birlikte trafik akışı yine durdu. Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından köprü, normal akışına döndü.
Dün 5 saat süreyle kapatılan Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ndeki bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yeniden açılma meydana geldi.
EKİPLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köprüyü çift yönlü trafiğe kapattı. Yapılan çalışmanın ardından bağlantı noktasındaki sorunu gideren ekipler, köprüyü yeniden trafiğe açtı.
20 SANTİMETRE AÇILMIŞTI
Bağlantı noktasında dün yaklaşık 20 santimetre açılma meydana gelmesi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Atatürk Köprüsü, uzun süreli çalışmanın ardından yeniden trafiğe açılmıştı.