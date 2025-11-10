Atatürk, İnegöl'de Öğrencilerle Anıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Dr. Emin Acar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yıldönümü dolayısıyla özel bir koreografi ile anma programı düzenledi.
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında, Bursa'nın İnegöl ilçesinde ortaokul öğrencilerinin hazırladığı özel koreografiyle anıldı.
İnegöl ilçesinde eğitim veren Dr. Emin Acar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla koreografi hazırladı. Okulların ara tatile girmesi nedeniyle 7 Kasım Cuma günü okul bahçesinde düzenlenen anma programında öğrenciler, 1938 yazısını oluşturup, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05 saatini sembolik olarak sahneledi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntü, beğeni topladı.
