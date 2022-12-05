Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atatürk'e hayran kalıp Müslüman oldu! Yeni ismi de manidar

Güncel Haberler

Atatürk'e hayran kalıp Müslüman oldu! Yeni ismi de manidar

Antalya'ya tatile gelen ve ziyaret ettiği camilerden etkilenerek İslam'ı araştıran Alman turist Robert Taylor, önce Müslüman oldu, ardından hayranı olduğu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kemal" adını aldı.

Bir golf malzemesi firmasının Avrupa ve Türkiye bölge distribütörü olan Taylor, tatil için geldiği Antalya'da, camileri ziyaret etti. Camilerden ve ezandan etkilenen Taylor, İslam'ı araştırınca Müslüman olmaya karar verdi.

"KEMAL" İSMİNİ ALDI

Serik İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde, Almanya'da 6 yıl görev yapan İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Taylor'a İslamiyet'in temel esaslarını anlattı. Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Taylor, Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini, onun hayranı olduğunu belirterek, "Kemal" ismini aldı.

Atatürk hayranı Alman turist, Müslüman olup 'Kemal' ismini aldı

ÇEŞİTLİ KİTAPLAR HEDİYE EDİLDİ

Dua edilmesiyle tamamlanan törende İl Müftüsü Köksal, Taylor'a "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti. Törene Serik İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Ömer Akkaya, Din Hizmetleri Uzmanı Veysel Tosun, Dinler Bahçesi Rehber İmam Hatibi Sonay Yıldırım da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Antalya turist Yaşam Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title