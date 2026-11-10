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Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

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Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı Haber Videosunu İzle
Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı. 7'den 70'e binlerce vatandaş, Atatürk'ün son nefesini verdiği 71 numaralı odayı ziyaret etmek için saray önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 7'den 70'e binlerce vatandaş, Atatürk'ün son nefesini verdiği 71 numaralı odayı ziyaret etmek için saray önünde kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı'na akın eden ziyaretçiler, güvenlik noktalarından geçerek saray bahçesine alındı. 7'den 70'e her yaştan katılımın olduğu ziyarette, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve karanfillerle saraya alınmayı bekledi.

'ÇOK ACAYİP DUYGULAR İÇİNDEYİM'

Ziyaret için sırasının gelmesini bekleyen Adem Kaşıkçı, "20 senedir İstanbul'dayım ilk kez geliyorum. Çok acayip duygular içerisindeyim" dedi.

'İLELEBET MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DİYORUZ'

Aslan Karakaya da, "Kar, yağmur fırtına da olsa her zaman geleceğiz, her zaman Ata'mızı anacağız. Kendisini özlemle ve saygıyla anıyoruz. İlelebet Mustafa Kemal Atatürk diyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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