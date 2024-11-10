Üye Girişi
Haberler

Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında New York'ta Anıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla New York'taki Türkevi'nde düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan çok sayıda kişi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Atatürk'ü andı.

NEW Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında New York'taki Türkevi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Yazal'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Askeri Danışmanı Albay Anıl Karaca, Daimi Temsilcilik ile Başkonsolosluk mensuplarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı okundu.

New York'taki Türk okullarında eğitim gören öğrenciler, şiirler okudu.

Burada konuşan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Yazal, 10 Kasım'ın aynı zamanda Cumhuriyet'in, Büyük Önder Atatürk liderliğinde ne kadar büyük zorluklarla kurulduğunu anımsamak için de bir vesile olduğunu dile getirdi.

Yazal, "Her zaman bu törenleri aslında Atamıza layık olmak için, onun koyduğu sabit olmayan, daima dünyanın en ileri ülkesi olmaya, en ileri toplumu olmaya koşmayı hedefleyen vizyonu yaşatmak için onu son anışımızdan bu yana neler yaptığımızı ve belki bir sonraki törene kadar da kendi alanımızda, kendi imkanlarımızla neler yapacağımızı düşünme fırsatı olarak kullanmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Atamızı ne kadar şükranla ansak azdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı

Milyonların kilitlendiği Erdoğan başkanlığındaki zirve sona erdi

 TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Öcalan' açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır

Kurtulmuş'tan "Öcalan" çıkışı: Türkiye'yi rahatlatır

 Netanyahu'nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması

En yakınındaki isim, özel görüntülerle tehdit etti
Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti

Cimbom sürprize izin vermedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef canlı yayın! 10 Kasım Masterchef canlı izle! Masterchef eleme adayları kimler? Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 119. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri ve BJK-Başakşehir maçı nasıl izlenir? CANLI MAÇ İZLE! 10 Kasım FB-Sivasspor maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe-Sivasspor maçı yayın bilgileri! Beşiktaş-Başakşehir maçı ilk 11'ler açıklandı! Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Recep İvedik 7 ne zaman ve nerede çekildi? Recep İvedik 7 konusu nedir, oyuncuları kimler? Olivier Ntcham kimdir, kaç yaşında ve nereli? Olivier Ntcham hangi takımlarda oynadı? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle 10 Kasım! ATV Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Deha full HD bölüm izle! Deha 8. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 10 KASIM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.