Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında New York'ta Anıldı

NEW Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında New York'taki Türkevi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Yazal'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Askeri Danışmanı Albay Anıl Karaca, Daimi Temsilcilik ile Başkonsolosluk mensuplarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı okundu.

New York'taki Türk okullarında eğitim gören öğrenciler, şiirler okudu.

Burada konuşan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Yazal, 10 Kasım'ın aynı zamanda Cumhuriyet'in, Büyük Önder Atatürk liderliğinde ne kadar büyük zorluklarla kurulduğunu anımsamak için de bir vesile olduğunu dile getirdi.

Yazal, "Her zaman bu törenleri aslında Atamıza layık olmak için, onun koyduğu sabit olmayan, daima dünyanın en ileri ülkesi olmaya, en ileri toplumu olmaya koşmayı hedefleyen vizyonu yaşatmak için onu son anışımızdan bu yana neler yaptığımızı ve belki bir sonraki törene kadar da kendi alanımızda, kendi imkanlarımızla neler yapacağımızı düşünme fırsatı olarak kullanmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Atamızı ne kadar şükranla ansak azdır." ifadesini kullandı.