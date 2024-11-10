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Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Çanakkale'de Anıldı

Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Çanakkale'de Anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Çanakkale'nin Çan, Eceabat ve Ayvacık ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlerde çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okumaları gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Çanakkale'nin Çan, Eceabat ve Ayvacık ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Çan'daki anma töreni, Atatürk Şehir Meydanı'nda gerçekleşen çelenk töreni ile başladı.

Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Eceabat

Eceabat'ta Cumhuriyet Meydanındaki törende Atatürk Anıtına Kaymakam Murat Çiçek ve Belediye Başkan Vekili Arif Şallı tarafından çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ayvacık

Ayvacık'ta vatandaşlar Atatürk'ü tarlalarında anma fırsatı buldu.

İlçede zeytin hasadı yapan vatandaşlar saat 09.05'te saygı duruşunda bulunup Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Kaynak: AA / Bülent Ersöz - Güncel
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