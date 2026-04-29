Atatürk'e saygı için İstanbul'dan Samsun'a koşuyor

İSTANBUL'dan yola çıkan ve 19 Mayıs'ta Samsun'da olmak hedefiyle koşmaya başlayan Fedai Kürtül (65), Zonguldak'a ulaştı. Bandırma Vapuru'nun izinden giderek Atatürk'ü anmak istediğini belirten Kürtül, "Ben Atatürk'e saygı, sevgi ve minnetlerimi sunmak için böyle bir projeye kalkıştım" dedi.

Daha önce Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında Yunanistan'ın Selanik kentinden Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'ya koşan Fedai Kürtül, bu kez Bandırma Vapuru'nun izinden giderek İstanbul'dan Samsun'a koşma kararı aldı. 20 Nisan'da İstanbul'un Üsküdar ilçesinden koşmaya başlayan Kürtül, 10'uncu günde Zonguldak'a ulaştı.

HEDEF 19 MAYIS'TA SAMSUN'DA OLMAK

Hedefinin 19 Mayıs'ta Samsun'a varmak olduğunu söyleyen Kürtül, "Ben Atatürk'e saygı, sevgi ve minnetlerimi sunmak için böyle bir projeye kalkıştım. Daha önceden Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Selanik'ten Ankara'ya koşmuştum. Bu sefer de Bandırma Vapuru'nu takip eder gibi Dolmabahçe'den Samsun'a diye başladık. 19 Nisan'da Ata'mızın hareket ettiği noktada törenimizi yaptıktan sonra 20 Nisan'da Üsküdar'dan koşmaya başladım, sahil boyunca. Bugün 10'uncu etap, Zonguldak'a varıyoruz. Daha 20 etabımız var; 3'te 1'ini tamamlamış olduk koşumuzda" dedi.

'İNSANLAR BİTİŞ NOKTALARINDA KARŞILIYOR'

Gittiği şehirlerde güzel karşılandığını anlatan Kürtül, "İnsanlar değişik yerlerde karşılıyorlar. Yollarda çok gören eden pek olmuyor. Yollarda çok tepki almadık. Ama bitiş noktalarında arkadaşlar karşılıyor, muhabbet ediyoruz, konaklıyoruz, güzel oluyor. Bir sıkıntı yok, şu ana kadar gayet normal gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Emeklinin Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye belli oldu

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu

Hayvan otlatmak için evden çıkan gencin cansız bedeni bulundu
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor

Tam 1000 tane yolladı! Öğrenciler için yaptığına beğeni yağıyor
Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı

İlk kez açıkladı! Savaşa gönderdiği askerlerle ilgili çarpıcı itiraf
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu

Hayvan otlatmak için evden çıkan gencin cansız bedeni bulundu
1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!