Atatürk'e hakaretten tutuklandı
Eskişehir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği videoların sosyal medyada yayımlanmasının ardından 66 yaşındaki B.A. gözaltına alındı ve 'Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret' suçundan tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği videoları sanal medyaya düştükten sonra gözaltına alınan B.A. (66), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen bir iftar yemeği öncesinde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden B.A.'nın görüntüleri kısa sürede sanal medyada yer aldı. Görüntülerin yayılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili re'sen soruşturma başlattı ve şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatı üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, B.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan B.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen B.A., 'Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüpheli B.A.'nın adliyeden çıkarıldığı sırada yakınları gazetecilere tepki göstererek çekim yapmalarına engel olmaya çalıştı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
