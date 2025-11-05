Haberler

Atatürk'e Armağan Şarkılar Konseri, Eğitim Projelerine Destek Olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

10 Kasım'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek olan "Atatürk'e Armağan Şarkılar" konserinin gelirleri, eğitim, eşitlik ve sosyal dayanışma projelerinde kullanılmak üzere İstanbul Vakfı'na aktarılacak.

(İSTANBUL) - 10 Kasım'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek "Atatürk'e Armağan Şarkılar" konseri gelirleri, eğitim, eşitlik ve sosyal dayanışma projelerinde kullanılmak üzere İstanbul Vakfı'na aktarılacak. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Harbiye'de buluşalım" çağrısı yaptı.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde İstanbul'da özel bir konser etkinliğiyle anılacak. 10 Kasım Pazartesi günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenecek "Atatürk'e Armağan Şarkılar" konserinin tüm bilet gelirleri, eğitime destek için konseri organize eden ekip tarafından İstanbul Vakfı'na bağışlanacak.

" Anlaml ı gece, sosyal dayan ı şma "

Sanatın birleştirici gücünü, toplumsal dayanışmayla bir araya getirmeyi hedefleyen konser, saat 21.00'de başlayacak. Türkiye müzik dünyasının değerli isimleri; BaBa ZuLa, Cahit Berkay, Cengiz Özkan, Ceylan Ertem, Eda Baba, İklim Tamkan, Türkü Yavuz, Melek Mosso, Melihat Gülses ve redd sahne alarak Atatürk için seslendirecekleri şarkılarla izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

Organizasyondan elde edilecek gelirin tamamı, eğitim, eşitlik ve sosyal dayanışmayı destekleyen projelerin büyütülmesi amacıyla İstanbul Vakfı'na aktarılacak.

" İBB Başkanvek ili N ur i A slan'dan davet "

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, etkinlik öncesi sosyal medya hesabı X üzerinden yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 'Atatürk'e Armağan Şarkılar' gecesinde değerli sanatçılarımızla birlikte anıyoruz. Bu anlamlı geceden elde edilen tüm gelir, Cumhuriyet'imizin aydınlık mirasını yaşatmak, sosyal eşitlik ve dayanışmayı büyütmek için emek veren İstanbul Vakfı'na bağışlanacaktır. 10 Kasım'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda buluşalım."

" B i let sat ı şlar ı sürüyor "

Binlerce kişinin aynı duyguda buluşacağı bu özel gece için biletler Biletix ve Bubilet üzerinden satışa sunuldu. Etkinlik, hem Atatürk'e saygıyı hem de geleceğe umutla bakışı temsil eden anlamlı bir buluşma olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Jose Mourinho'dan beğeni alan hareket

Onu daha önce böyle görmediniz!
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.