Atatürk'e Armağan Şarkılar Konseri, Eğitim Projelerine Destek Olacak

(İSTANBUL) - 10 Kasım'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek "Atatürk'e Armağan Şarkılar" konseri gelirleri, eğitim, eşitlik ve sosyal dayanışma projelerinde kullanılmak üzere İstanbul Vakfı'na aktarılacak. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Harbiye'de buluşalım" çağrısı yaptı.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde İstanbul'da özel bir konser etkinliğiyle anılacak. 10 Kasım Pazartesi günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenecek "Atatürk'e Armağan Şarkılar" konserinin tüm bilet gelirleri, eğitime destek için konseri organize eden ekip tarafından İstanbul Vakfı'na bağışlanacak.

" Anlaml ı gece, sosyal dayan ı şma "

Sanatın birleştirici gücünü, toplumsal dayanışmayla bir araya getirmeyi hedefleyen konser, saat 21.00'de başlayacak. Türkiye müzik dünyasının değerli isimleri; BaBa ZuLa, Cahit Berkay, Cengiz Özkan, Ceylan Ertem, Eda Baba, İklim Tamkan, Türkü Yavuz, Melek Mosso, Melihat Gülses ve redd sahne alarak Atatürk için seslendirecekleri şarkılarla izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

Organizasyondan elde edilecek gelirin tamamı, eğitim, eşitlik ve sosyal dayanışmayı destekleyen projelerin büyütülmesi amacıyla İstanbul Vakfı'na aktarılacak.

" İBB Başkanvek ili N ur i A slan'dan davet "

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, etkinlik öncesi sosyal medya hesabı X üzerinden yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 'Atatürk'e Armağan Şarkılar' gecesinde değerli sanatçılarımızla birlikte anıyoruz. Bu anlamlı geceden elde edilen tüm gelir, Cumhuriyet'imizin aydınlık mirasını yaşatmak, sosyal eşitlik ve dayanışmayı büyütmek için emek veren İstanbul Vakfı'na bağışlanacaktır. 10 Kasım'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda buluşalım."

" B i let sat ı şlar ı sürüyor "

Binlerce kişinin aynı duyguda buluşacağı bu özel gece için biletler Biletix ve Bubilet üzerinden satışa sunuldu. Etkinlik, hem Atatürk'e saygıyı hem de geleceğe umutla bakışı temsil eden anlamlı bir buluşma olacak.