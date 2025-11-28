Haberler

Atatürk Araştırma Merkezi'nden 'Atatürk ve Aile Sergisi' Açılışı

Güncelleme:
Atatürk Araştırma Merkezi, 'Atatürk ve Aile Sergisi'ni ziyarete açtı. Açılış öncesi Anıtkabir'i ziyaret eden heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu. Sergi, Atatürk'ün aileye verdiği önemi belgeler ve fotoğraflarla sergiliyor.

Atatürk Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Atatürk ve Aile Sergisi" ziyarete açıldı.

Açılış programı öncesi Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengin mozoleye sunulmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Program, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanmasının ardından kurum yerleşkesindeki "Atatürk ve Aile Sergisi" ile devam etti.

Burada AA muhabirine değerlendirmede bulunan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, serginin "2025 Aile Yılı" kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Kılınç, "Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı görev misyonlarına bağlı olarak ne gibi faaliyetler yapabiliriz diye düşündük. Bu bağlamda çeşitli paneller hayata geçirdik. Bunlardan bir tanesi de Atatürk ve Aile Sergisi oldu." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün aileye dair sözleri, fotoğraf ve belgelerle birlikte sunuluyor

Serginin kapsamına ilişkin bilgi veren Kılınç, "Sergi sadece fotoğraflardan müteşekkil değil, sergide belgeler, dokümanlar, aynı zamanda hatıralar var, gazete kupürleri mevcuttur. Sergimiz öz itibarıyla bakıldığında belgelerle Atatürk'ün söylev ve demeçlerini bir araya getiren bir sergi." dedi.

Atatürk'ün aileye verdiği önemin belirgin biçimde görüldüğünü aktaran Kılınç, "Atatürk'ün o zor şartlarda, o zor sıkıntılı dönemlerde bile aileye ne kadar kıymet, ne kadar önem verdiğini bu sergiyle hem fotoğraflarla hem de belgelerle görmüş oluyoruz." diye konuştu.

Sergiye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Kılınç, "Epey yoğun da bir karşılık buldu. Bu bizim buradaki üçüncü sergimiz olmuş oldu. İnşallah Aralık ayında da birkaç yerde sergimiz devam edecek." şeklinde konuştu.

Sergi açılışının ardından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yerleşkesinde Bilim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
