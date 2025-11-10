Atatürk, 87. Yılında Bingöl'de Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Karlıova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden anma töreninde, günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Programda, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Törene, Kaymakam Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Garnizon Komutan Vekili Üsteğmen Kübra Tokalı, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Varol, kamu kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.