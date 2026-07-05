Ataşehir'de uydu anteni hırsızlığı kamerada

ATAŞEHİR'de iş yerinin önünde duran uydu antenleri iki kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Fetih Mahallesi'nde meydana geldi. El arabası kullanan iki kişi iş yerinin önünde duran uydu antenlerini farketti. Etrafı kontrol eden şüpheliler antenleri çalıp el arabasına koydular. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı