Ataşehir'de mobilya mağazasında yangın çıktı
İstanbul Ataşehir, Küçükbakkalköy'de bir mobilya mağazasının çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği ve yangın söndürme çalışmaları sürdüğü öğrenilirken yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.
Küçükbakkalköy'de bulunan mobilya mağazasının çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz belli değil.