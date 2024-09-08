Ataşehir'de mobilya mağazasında yangın çıktı

Küçükbakkalköy'de bulunan mobilya mağazasının çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz belli değil.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel