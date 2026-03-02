Haberler

Ataşehir'de Madde Bağımlısı Kişi Evini Yaktı

Ataşehir'de Madde Bağımlısı Kişi Evini Yaktı
Güncelleme:
Ataşehir'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, oturduğu evde yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 11: 00 sıralarında Mevlana Mahallesi Manolyam Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında çıktı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve madde kullanan bir kişi oturduğu dairede yangın çıkardı. Kısa sürede binadan alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri dairede çıkan yangını söndürdü. Polis ekipleri, şüpheliyi evden çıkarıp gözaltına aldı.

