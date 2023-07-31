İstanbul'da 17 katlı iş merkezinde yangın! Alevler bir anda binanın dışını sardı

İstanbul Ataşehir'de 17 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Ataşehir'de 17 katlı bir binanın dış cephesinde yangın çıktı. Binanın cephesini saran yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Küçükbakkalköy Ali Ay Sokak'taki 17 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Olay yerinden ilk görüntüler: