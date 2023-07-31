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İstanbul'da 17 katlı iş merkezinde yangın! Alevler bir anda binanın dışını sardı

Güncel Haberler

İstanbul Ataşehir'de 17 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Ataşehir'de 17 katlı bir binanın dış cephesinde yangın çıktı. Binanın cephesini saran yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Küçükbakkalköy Ali Ay Sokak'taki 17 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Olay yerinden ilk görüntüler:

Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangın! Ekipler olay yerinde

Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinin çatısında yangın! Ekipler olay yerinde

Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangın! Ekipler olay yerinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

DHA 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Erener:

Milleti asgari ücretlere mahkum edip süründürerek kazanılan paradan ne hayır gelir.

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yorum bükücü:

GEREKLİ YANGIN ÖNLEMİ ALINMAMIŞ CEPHELERDE. CEPHE VE KOMPOZİT ARASINDA YANGIN DURDURUCU MALZEME KULLANILMASI GEREKLİ AMA 3 KURUŞ İÇİN 10 TAKLA ATIP YAPTIRMIYORLAR

Cevap Yaz127Yayından Kaldır
Metin Yalcin:

Yanmayan izolasyon malzemesi daha yeni çıktı kimsenin bilgisi yok ..

31Yayından Kaldır
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