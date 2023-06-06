Ataşehir'de Hafriyat Kamyonu Yaya Çarptı: 1 Ölü

Ataşehir'de yoldan karşıya geçmeye çalışan yaya, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi'nde 34 DA 2298 plakalı aracını kaldırıma park eden Zeki Çağlayan, trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada Göztepe istikametine dönmeye çalışan sürücü Hamit B. idaresindeki 34 GDP 347 plakalı hafriyat kamyonun çarptığı Çağlayan, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bölgeyi emniyet şeridiyle kapatırken, savcı ve olay yeri ekipleri de inceleme yaptı.

Kaza nedeniyle çevrede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından Çağlayan'ın cenazesi ambulansla morga kaldırıldı.

Sürücü Hamit B. de polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.