Cinayet gibi kazada yeni gelişme! Doktorun ölümüne neden olan kişi 17 yaşında ve ehliyetsizmiş

Ataşehir'de bir kamyon, önce bir araca sonra da kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı. Şahıslardan Doktor Buğra Kaan Yücebaş hayatını kaybederken yakalanan 17 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Kayışdağı Caddesi'nde kontrolden çıkan kamyonet, önce yol kenarında park halindeki taksiye, daha sonra kaldırımda bekleyen Buğra Kaan Yücebaş (26) ile Samet Şenelen'e çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabildi.

DOKTOR YAŞAMINI YİTİRDİ

Kamyonetin sürücüsü kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, doktor olduğu öğrenilen Yücebaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Samet Şenelen ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından Yücebaş'ın cesedi morga kaldırıldı.

EHLİYETİ YOKMUŞ

Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki sürücü A.U, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin internet sitesinde hastane yönetimi tarafından yapılan duyuruda, "Hastanemiz hekimlerinden Dr. Buğra Kaan Yücebaş, bu sabah trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." denildi.