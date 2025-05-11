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Dairede doğalgaz parladı, panikleyip 7'nci kattan atladı

Dairede doğalgaz parladı, panikleyip 7'nci kattan atladı
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Haberler
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İstanbul Ataşehir'de bir apartman dairesinde set üstü ocak montajı yapıldığı sırada doğalgaz kaçağı nedeniyle parlama meydana geldi. Olay nedeniyle paniğe kapılan 22 yaşındaki genç, korkuyla 7'inci katın camından atlayarak ağır yaralandı. O anlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Başkomutan Caddesi yer alan bir apartmanın 7'nci katındaki dairede set üstü ocak montajı yapıldığı sırada gaz sızıntısı oluştu ve parlama meydana geldi.

Doğalgaz parladı, panikleyip 7'nci kattan atladı

PANİĞE KAPILIP 7'NCİ KATTAN ATLADI

Ocağın montajını yapan 22 yaşındaki Dursun Erol, kaçak nedeniyle paniğe kapılarak, 7'nci kattaki dairenin camından atladı.

Doğalgaz parladı, panikleyip 7'nci kattan atladı

BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, acil sağlık ve İGDAŞ ekipleri geldi. Ekipler gaz parlaması yaşanan dairede gerekli kontrolleri yaparken, 7'nci kattan beton zemine atlayan Dursun Erol'un da ağır yaralandığı belirlendi.

Doğalgaz parladı, panikleyip 7'nci kattan atladı

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erol, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Doğalgaz parladı, panikleyip 7'nci kattan atladı

ATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, doğalgaz parlaması sebebiyle panikleyen Dursun Erol'un binanın 7'nci katından atladığı anlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Erol'un yere düştüğü anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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