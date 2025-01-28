Ataşehir'de Damacana Su Yüklü Kamyon Devrildi
Ataşehir'de bir damacana su yüklü kamyon virajı alamayarak yol kenarındaki yeşil alana devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı ve su firması çalışanları damacanaları boşalttı.
Ataşehir'de virajı alamayan damacana su yüklü kamyon yol kenarındaki yeşil alana devrildi.
Mimar Sinan Mahallesi Kemal Paşa Sokak'tan Raşitpaşa Caddesi'ne dönen 09 TA 186 plakalı damacana su yüklü kamyon, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yeşil alana devrildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kamyonun çekilmesi öncesinde su firması çalışanları kasadaki damacanaları boşalttı.