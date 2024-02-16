Ataşehir'de Apartman Dairesinde Çıkan Yangın Söndürüldü
İstanbul Ataşehir'de bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Esatpaşa Mahallesi Boran Sokak'taki 5 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Ataşehir'de bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Esatpaşa Mahallesi Boran Sokak'taki 5 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.