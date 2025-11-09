Haberler

Ataşehir'de 4. Geleneksel Dağ Çileği Toplama Festivali Düzenlendi

Ataşehir'de 4. Geleneksel Dağ Çileği Toplama Festivali Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ataşehir Belediyesi, Kayışdağı Ormanı'nda düzenlediği 4. Geleneksel Dağ Çileği Toplama Festivali ile doğa bilincine dikkat çekti. Başkan Onursal Adıgüzel, etkinlikte endemik bitkilerin korunmasının önemini vurguladı ve çeşitli projeleri açıkladı.

ATAŞEHİR Belediyesi tarafından Kayışdağı Ormanı'nda 4. Geleneksel Dağ Çileği Toplama Festivali düzenlendi. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Programa Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, eşi ve kızıyla birlikte katılarak çilek topladı.

Doğal yaşamın korunması ve endemik bitkilere dikkat çekilen etkinlikte, Kayışdağı'nda yetişen endemik bitki türlerinin korunmasına vurgu yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde katılımcılara çilek toplamak için sepetler dağıtıldı. Gün boyunca ormanda doğa yürüyüşleri yapıldı ve dağ çilekleri toplandı.

KAYIŞDAĞI'NDA ENDEMİK BİTKİLER VAR

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, etkinlikte yaptığı konuşmada doğa bilincinin, çevre duyarlılığının ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Adıgüzel, konuşmasında şunları söyledi:

"Kayışdağı Ormanları çok güzel, korunması gereken ormanlarımız. Bu kentte yaşayan çocuklar, gençler, her yaştan Ataşehirli de doğasını tanımalı, toprağa elini sürmeli diyoruz. Kayışdağı'nda endemik bitkiler var; bu bitkiler korunmalı, geleceğe taşınmalı. Güzel çocuklarımıza da doğa bilinci aşılanmalı."

ATAŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞMALARI

İlçede yürütülen yeni projeleri ve çalışmaları anlatan Başkan Adıgüzel, çocuklara ve dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri şöyle sıraladı:

"Ataşehir için önemli işler yapıyoruz. Çocuk kampüsümüz hazır, bu ay içinde açılışını yapacağız. Dezavantajlı gruplardaki çocuklarımızın Ataşehir'e gelebilecekleri bir kapısı olacak. Engelsiz Rehabilitasyon Merkezimiz Ataşehir'in tematik parklarından biri; engelli vatandaşlarımız ve çocuklarımız için duyu bütünleme merkezi olacak."

ATAŞEHİR AKADEMİ

Eğitim projelerine de değinen Adıgüzel, Ataşehir Akademi'nin faaliyetlerinden söz etti:

"Yine Ataşehir Akademi'yi ayağa kaldırdık. Ben de cuma günü ziyaret ettim. Çocuklarımız yüksek standartta, ücretsiz eğitim alıyor. Ataşehir'de gençlerin hizmetinde."

Kütüphane ve sağlık hizmetleriyle ilgili çalışmaları da paylaşan Adıgüzel şunları söyledi:

"Yine Atatürk Kütüphanesi için son hazırlıkları yapıyor arkadaşlarımız. Türkan Saylan Tıp Merkezimizi de modern bir binaya taşıyacağız. Sağlık Bakanlığı'na başvurduk, onaylarını bekliyoruz."

Program konuşmaların ardından çilek toplama etkinliğiyle sona erdi. Vatandaşlar, ellerindeki sepetleri dağ çilekleriyle doldurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.