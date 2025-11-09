Ataşehir'de 4. Geleneksel Dağ Çileği Toplama Festivali Düzenlendi

ATAŞEHİR Belediyesi tarafından Kayışdağı Ormanı'nda 4. Geleneksel Dağ Çileği Toplama Festivali düzenlendi. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Programa Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, eşi ve kızıyla birlikte katılarak çilek topladı.

Doğal yaşamın korunması ve endemik bitkilere dikkat çekilen etkinlikte, Kayışdağı'nda yetişen endemik bitki türlerinin korunmasına vurgu yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde katılımcılara çilek toplamak için sepetler dağıtıldı. Gün boyunca ormanda doğa yürüyüşleri yapıldı ve dağ çilekleri toplandı.

KAYIŞDAĞI'NDA ENDEMİK BİTKİLER VAR

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, etkinlikte yaptığı konuşmada doğa bilincinin, çevre duyarlılığının ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Adıgüzel, konuşmasında şunları söyledi:

"Kayışdağı Ormanları çok güzel, korunması gereken ormanlarımız. Bu kentte yaşayan çocuklar, gençler, her yaştan Ataşehirli de doğasını tanımalı, toprağa elini sürmeli diyoruz. Kayışdağı'nda endemik bitkiler var; bu bitkiler korunmalı, geleceğe taşınmalı. Güzel çocuklarımıza da doğa bilinci aşılanmalı."

ATAŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞMALARI

İlçede yürütülen yeni projeleri ve çalışmaları anlatan Başkan Adıgüzel, çocuklara ve dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri şöyle sıraladı:

"Ataşehir için önemli işler yapıyoruz. Çocuk kampüsümüz hazır, bu ay içinde açılışını yapacağız. Dezavantajlı gruplardaki çocuklarımızın Ataşehir'e gelebilecekleri bir kapısı olacak. Engelsiz Rehabilitasyon Merkezimiz Ataşehir'in tematik parklarından biri; engelli vatandaşlarımız ve çocuklarımız için duyu bütünleme merkezi olacak."

ATAŞEHİR AKADEMİ

Eğitim projelerine de değinen Adıgüzel, Ataşehir Akademi'nin faaliyetlerinden söz etti:

"Yine Ataşehir Akademi'yi ayağa kaldırdık. Ben de cuma günü ziyaret ettim. Çocuklarımız yüksek standartta, ücretsiz eğitim alıyor. Ataşehir'de gençlerin hizmetinde."

Kütüphane ve sağlık hizmetleriyle ilgili çalışmaları da paylaşan Adıgüzel şunları söyledi:

"Yine Atatürk Kütüphanesi için son hazırlıkları yapıyor arkadaşlarımız. Türkan Saylan Tıp Merkezimizi de modern bir binaya taşıyacağız. Sağlık Bakanlığı'na başvurduk, onaylarını bekliyoruz."

Program konuşmaların ardından çilek toplama etkinliğiyle sona erdi. Vatandaşlar, ellerindeki sepetleri dağ çilekleriyle doldurdu.