Bakan Kurum, İstanbul Şerifali'deki kentsel dönüşümü paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından Ataşehir Şerifali'de tamamlanan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1442 konut, 121 iş yeri, 1 cami ve 3 sosyal tesisin inşa edildiğini duyurdu. Konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabında, İstanbul Ataşehir'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) tamamladığı Şerifali Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ilişkin görüntüler paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da deprem riskine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda TOKİ, Ataşehir Şerifali'de İmar İskan bloklarının dönüşümünü tamamladı. 260 bin metrekarelik alanda 3 etaptan oluşan 1442 konut, 121 iş yeri, 1 cami ve 3 sosyal tesis inşa edildi. Radye temel üzerine, yatay mimari şeklinde inşa edilen konutlar, kat kuralarının ardından etap etap hak sahiplerine teslim ediliyor.

'1442 KONUTU DÖNÜŞÜMLE YENİLEDİK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şerifali'de konutlarına taşınmaya başlayanların görüntülerini sanal medya hesabından paylaştı. Mesajında, Muhammed Aydın'ın, 'Biz 'devlet baba' dedik' sözünü alıntılayan Bakan Kurum, "Vatandaşlarımız devletine güvendi; sağlam yuvalara kavuştu. Ataşehir Şerifali'de 1442 konutu dönüşümle yeniledik" ifadelerine yer verdi.

Görüntülerde yer alan vatandaşlar da kentsel dönüşüm için çağrı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

