Ataşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı

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Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ekipleri bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı