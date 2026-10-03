Ataşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı

Ataşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ekipleri bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ekipleri bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı