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Ataşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı

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Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ekipleri bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ekipleri bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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