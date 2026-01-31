Yeni Atama Kararları Yayınlandı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli kamu kurumlarında yeni görevlendirmeler yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla çok sayıda kamu kurumunda görevlendirme ve görevden alma işlemi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Hasan Suver atanırken, Suver'in aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildiği bildirildi.

İl müftülüklerine atamalar

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde ise birçok il müftülüğüne atama yapıldı. Buna göre, Amasya İl Müftülüğüne İbrahim Yavuz, Muş İl Müftülüğüne Nurullah Koçhan, Mersin İl Müftülüğüne Mustafa Topal, Kırıkkale İl Müftülüğüne Abdurrahman Kotan, Kahramanmaraş İl Müftülüğüne Hasan Hüseyin Güller, Gaziantep İl Müftülüğüne Mustafa Soykök, Tekirdağ İl Müftülüğüne Mustafa Bilgiç, Çanakkale İl Müftülüğüne Mevlüt Topçu, Hatay İl Müftülüğüne Ahmet Dilek, Bilecik İl Müftülüğüne Ahmet Aktürkoğlu, İzmir İl Müftülüğüne Mevlüt Haliloğlu, Adıyaman İl Müftülüğüne Mustafa Düzgüney ve Şırnak İl Müftülüğüne Arif Yeşiloğlu atandı.

Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliğine İbrahim Atakur atanırken, Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Yusuf Soner Çiftçioğlu getirildi. Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu üyeliğine ise Uzman Doktor Hüseyin Çağrı Şahin atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Konya İl Müdürü Abdullah Neşeli görevden alınırken, Konya İl Müdürlüğüne Arif Topal, Kilis İl Müdürlüğüne Müslüm Ferdi Bozkurt, Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne ise Emre Çalğan atandı.

Malta ve Papua Yeni Gine'ye büyükelçi ataması

Dış temsilciliklerde yapılan atamalar kapsamında Malta Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Barkın Kayaoğlu, Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Bilgin Özkan getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ile Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişlik kadrolarına ise müfettişler Soner Uluay ve Zülküf Temin atandı.