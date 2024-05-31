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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri Görevden Alındı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararlarına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım görevden alındı. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bazı atamalar gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararlarına göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım ile Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla ayrıca;

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişlik, başkontrolörlük ve kontrolörlük görevlerine atamalar gerçekleştirilirken; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişlik, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan müfettişlik, Tarım Ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişlik görevlerine atama yapıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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