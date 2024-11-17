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Atakent Mahallesi'nde Hemşireye Çarpan Sürücü Tutuklandı

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Aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra kaldırımda yürüyen hemşire Şengül Ayyıldız'a çarpan sürücü, kazanın ardından tutuklandı. Mahalle sakinleri, trafik güvenliği için daha sıkı tedbirler talep etti.

(İSTANBUL) - Çalıştığı aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra evine gitmek üzere kaldırımda yürürken bir otomobilin çarpmasıyla can veren hemşire Şengül Ayyıldız'ın (55) yakınları açıklama yaptı. İki çocuk annesi hemşirenin öldüğü yere karanfil bırakan Atakent Mahallesi sakinleri, trafiği tehlikeye sokan sürücülere yaptırımların dozunun artırılmasını istedi.

Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde çarşamba günü akşam saatlerinde otomobiliyle hızla ilerleyen 19 yaşındaki sürücü kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Araç, bu sırada kaldırımda yürüyen Şengül Ayyıldız'a çarptı. Ağır yaralanan ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayyıldız kurtarılamadı. Sürücü tutuklandı.

Küçükçekmece Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ayyıldız'ın yakınları, semt sakinleri bugün olay yerinde bir açıklama yaptı. Sağlık merkezinden toplanıp olay yerine karanfiller bırakan semt sakinleri adına Atakent Mahallesi Muhtarı Özge Erdoğan Yeşilırmak bir basın açıklaması okudu. Yeşilırmak şunları söyledi:

İki çocuk annesiydi

"13 Kasım Çarşamba günü mesai bitiminde sağlık ocağından çıkıp şu anda bulunduğumuz caddedeki bu kaldırımda yürüyordu. Gün boyu şifa dağıtmış, ailesiyle buluşmak üzere evine gidiyordu. Alt caddeden Atatürk Caddesi istikametine giren bir aracın kontrolünü kaybederek yolun sağındaki kaldırıma hızla çıkması sonucu meydana gelen faciada yaralanarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şengül Ayyıldız, evli ve iki çocuk annesiydi. Onun kaybıyla birlikte ailesinin, burada gördüğünüz tüm sevenlerinin, komşularının da hayatlarında telafisi imkansız bir boşluk oluştu.

"Okullar açık olsaydı kaldırımda yürüyen çok fazla öğrenci de olacaktı"

Olayın hangi sebeple oluştuğu konusundaki sorular hukuki süreçte ortaya çıkacaktır. Okulların da bulunduğu bu caddede okullar açık olsaydı kaldırımda yürüyen çok fazla öğrenci de olacaktı. Mahallemizde bulunan pek çok okulun çevresinde de tedbirler alınması gerektiğini düşünüyoruz. Mahallemizde son dönemde artan bir güvenlik sorunu, trafik yoğunluğu gerçekliği önümüzde duruyor. Trafik kuralları konusunda bilinçsiz ve duyarsız araç sürücüleri günün her saatinde karşımıza çıkabilerek vatandaşın güvenliğini tehlikeye sokan, uygun olmayan sürüş biçimleri iç içe geçmiş ve çözülmesi gereken ortak sorunlarımızın başında.

Trafiği tehlikeye sokan sürücülere yaptırımların dozunun artırılması istendi

Mahallemiz genelinde uygulanması gereken önerilerimizi paylaşıyoruz. Taleplerimiz; kaldırımların yükseltilmesi, hız kesici refüjler, Elektronik Denetleme Sistemi uygulamasının yaygınlaşması, trafiği tehlikeye sokan sürücülere yaptırımların dozunun artırılması, trafik konusunda bilinçlendirme çalışmalarının kamu kurumları ve yerel yönetimler bünyesinde gerçekleştirilmesidir. Bugün burada toplanıp oluşturduğumuz kitleselliğin, taleplerimizin uygulanması sürecinde de devam etmesini, artmasını diliyoruz. Yitirdiğimiz sağlık emekçisi Şengül Ayyıldız için hukuki süreci takip edecek, dahil olacak ve sizleri de bilgilendireceğiz. Şengül ablamızı unutmayacak, güvenli ve yaşanılabilir bir mahalle için çalışacağız."

Atakent Mahallesi'nde Hemşireye Çarpan Sürücü Tutuklandı
Kaynak: ANKA / Güncel
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