Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Oğan, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Türk milletinin aziz evlatları merak etmesinler, bize güvensinler. Biz ülkemizdeki bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek için üzerimize düşen ne varsa yapacağız. En doğru kararı vermeye çalışacağız." dedi.

Oğan, TV100 canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçimde beklentilerinin altında oy aldıklarını, sonucun kendisini memnun etmediğini söyleyen Oğan, seçimden hemen önce sahadan kopuk bir kesim tarafından lince uğradığını, hem bunun hem de sandıklarda yeterli temsilci bulunduramamalarının sonucu etkilediğini belirtti.

Seçimin ikinci tura kalacağını çok önceden öngördüklerini dile getiren Sinan Oğan, toplumun farklı kesimlerinden oy aldıklarını, bunun da siyasette kalıcı olduklarını gösterdiğini ifade etti.

Oğan, ikinci tur için Ata İttifakı'nın şartlarının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"PKK, FETÖ, Hizbullah, her türlü terör örgütüyle kesintisiz mücadele, bu bizim olmazsa olmazımız, sığınmacıların bir takvim çerçevesinde geri gönderilmesi, HDP ve HÜDA PAR'a kurulacak hükümet nezdinde herhangi bir görev verilmemesi, onların bu sürecin dışında tutulması. Anayasanın ilk 4 maddesi ve 66. maddeye asla dokunulmayacağının garanti edilmesi. Aslında Türk milletinin ortak talepleri olan bu taleplerin her iki tarafça kabul edileceğini düşünüyorum."

"Hedefimizi gerçekleştirdik"

Türk siyasetinde, HDP ve HÜDA PAR'ın kilit olma arzusu ve inancını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini, bunu da gerçekleştirdiklerini ifade eden Oğan, "Şu an HÜDA PAR veya HDP kendisini Türk siyasetinde kilit pozisyonunda göremiyor. Türk milliyetçileri kilit pozisyonda. O sebeple HDP veya HÜDA PAR'ın siyaseti kilitleyemediği, Millet İttifakı veya Cumhur İttifakı'na şantaj yapamadığı bir ortam, bizim için hedeflere varılmış bir ortamdır. Artık Türk milliyetçileri konuşulmaya başlandı. Bizim temel hedefimiz buydu ve biz bu hedefimizi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Sinan Oğan, soru üzerine, HDP'nin, PKK ile arasına mesafe koyamayan bir uzantı olduğunu söyledi.

-"Aramızda aşağı yukarı bir fikir birliği var"

"Her iki ittifak şartlarınızı kabul ederse ne karar verirsiniz?" sorusuna karşılık Oğan, bu durumda Ata İttifakı tabanının eğilimlerinin devreye gireceğini belirtti.

Sinan Oğan, "İstişarelerinizde bir ittifaktan yana tavır ortaya çıktı mı?" sorusuna karşılık, "Aramızda aşağı yukarı bir fikir birliği var." dedi.

"Cumhur İttifakı'na daha yakın bir siyasi görüşe mi sahipsiniz?" sorusuna karşılık Oğan, "Ben Türk milliyetçisiyim. Cumhur İttifakı kendisini Türk milliyetçisi bir ittifak olarak görüyorsa bundan mutluluk duyarız. Bende bir değişiklik yok." şeklinde konuştu.

"İmamoğlu ve Yavaş ile görüşecek misiniz?" sorusu üzerine Oğan, böyle bir görüşme planlarının bulunmadığını ifade etti.

Oğan, ikinci tura kalan adaylardan dileyenin kendini arayabileceğini bildirdi.

Aldıkları oyun tepki oyu olup olmadığı sorusuna karşılık Oğan, "Tepki oyu değil, Türk milliyetçilerinin oyu ne zamandan beri tepki oyu olmuş. Bizim oyumuz, bizim gerçek tabanımız." değerlendirmesini yaptı.

"Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçülerdir"

Siyaseti devlet ve milletin çıkarı için yaptıklarını vurgulayan Oğan, bu nedenle illa hükümette bulunmak gibi bir dertlerinin de olmadığını söyledi. Oğan, "Biz Türkiye'nin güvendiği ortak paydası haline gelebildik. Bu siyasette çok kıymetlidir. Biz bu sorumluluğun omzumuzda olduğunun farkındayız." dedi.

Sinan Oğan, soru üzerine, Millet İttifakı'nın kazanmasının sadece Ata İttifakı'nın desteğine bağlı olmadığını, sandığa gitmeyen seçmenin ikna edilmesi, sandıklara sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Oğan, "Bizim oraya gitmemiz o tabanı ateşler, o tabana özgüven ve kazanma hırsı getirir. O yüzden bizim gitmemiz onlar açısından bu çerçevede önemlidir. Diğer taraftan, bizim gitmemiz Cumhur İttifakı açısından ise mutlak çoğunluğu getirir. Güçlü bir hükümet kurulmasına vesile olur. Bu da güçlü Türkiye anlamına gelir." açıklamasında bulundu.

"Size göre seçimin kazananı ve kaybedeni kim?" sorusuna karşılık Oğan, "Bu seçimin kazananı Sinan Oğan ve Türk milliyetçileri, Atatürkçülerdir." dedi.

Oğan, sandığa gitmeyen seçmeni nasıl ikna edeceğine yönelik soruyu yanıtlarken, bu aşamada bunun kendi görevi olmadığını kaydetti.

Öncelikli planlarının Türkiye'yi istikrarlı bir hükümete kavuşturmak olduğuna dikkati çeken Oğan, şunları söyledi:

"Yapabilirsek bunu 15 gün içinde yapacağız. Yapamazsak, sistemin dışında kalmayı tercih edersek o zaman da biz çok güçlü bir hükümet çıkacağını öngörmüyoruz, 2-3 sene içinde yeni bir seçim olacağını öngörüyoruz. Bu takdirde de 2-3 sene içinde yapılacak yeni seçimde Türkiye'yi yönetmeye hazırlanmak... Çünkü seçmen bize şu görevi verdi, 'Biz bütün Türkiye'den sana oy veriyoruz. Hazırlan, gelecek Türkiye'sini siz yöneteceksiniz.' dedi."

Siyasete kavga dili yerine yeni bir yaklaşım getirdiklerini söyleyen Oğan, "Vatandaşlarımız, aziz Türk milleti, Türk milletinin aziz evlatları merak etmesinler, bize güvensinler. Biz ülkemizdeki bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek için üzerimize düşen ne varsa elimizden geleni yapacağız. En doğru kararı vermeye çalışacağız. Bunun için de istişareler yapacağız. Vereceğimiz karar Sinan Oğan'ın kararı olmayacak, Ata İttifakı'nın, bize imza verenlerin ve tabanımızın genel kararı olacak. Bundan kimsenin endişesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Oğan, kararlarının 1-2 gün içinde netleşeceğini ifade etti.