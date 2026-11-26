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HONG KONG, 26 Kasım (Xinhua) -- Asya Matematik Birliği, salı günü Hong Kong'da kuruldu. Birlik, Asya'daki matematik topluluğu arasında akademik etkileşimin güçlendirilmesi, araştırma işbirliğinin teşvik edilmesi ve alanda yetenek geliştirilmesini amaçlıyor.

Hong Kong Çin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, birliğin merkezi üniversitede yer alacak, başkanlığını ise Fields Madalyası sahibi Shing-Tung Yau üstlenecek.

Birlik, Asya Matematikçiler Kongresi, genç akademisyenlere yönelik değişim programları, akademik konferanslar ve disiplinler arası araştırma projeleri gibi girişimleri teşvik edecek.

Birlik, matematik ile yapay zeka, yaşam bilimleri, enerji ve finans gibi alanlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölge genelinde akademik kaynakların paylaşımının ve ortak araştırmaların kolaylaştırılmasını da hedefliyor.

Yau, matematiği bilimsel ve teknolojik inovasyonun temel itici güçlerinden biri olarak nitelendirerek, birliğin kurulmasının, bölgedeki akademisyenlere uzun soluklu ve açık bir platform sunduğunu belirtti.

Yau, "Asya'nın matematik alanındaki yeteneklerini bir araya getirerek, araştırmalarda mükemmelliği ileriye taşımayı, yeni nesil matematikçiler yetiştirmeyi ve küresel matematik topluluğuyla bağları güçlendirmeyi umuyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua